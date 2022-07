Porta Elisa News



Senza la svolta, parte il toto allenatore

sabato, 9 luglio 2022, 16:00

di diego checchi

Domani o al massimo lunedì sapremo chi sarà sulla tolda di comando della Lucchese. In un comunicato, la società rossonera ha specificato che una delle cordate interessate ha chiesto ancora 24-48 ore di tempo per decidere sull'acquisto ed è chiaro che si riferiva, anche se non esplicitamente, alla famiglia Scali che nel corso della settimana ha terminato la due diligence ed ora deve dare una risposta definitiva. A questo punto, ci viene più di qualche dubbio sul fatto che la Lucchese possa essere ceduta ma fino all'ultimo tutto potrebbe cambiare e quindi, in questi casi, è sempre bene usare il condizionale.

Ci sarebbe anche un gruppo campano interessato a rilevare il club rossonero, ma le incertezze si allungherebbero e allora se lunedì non arrivasse la risposta dalla famiglia Scali, è chiaro che i quattro soci riprenderebbero in mano la situazione e con l'aiuto degli sponsor cercherebbero di fare una squadra giovane con tanti prestiti per ottenere la salvezza e poi chissà: c'è chi giura che Deoma non si sia mai fermato e quindi abbia più di una asso nella manica, a partire dal nome dell'allenatore.

Non sappiamo chi potrebbe essere scelto ma l'identikit porterebbe a pensare a una rosa di 4 o 5 papabili tra cui Massimiliano Maddaloni, napoletano classe 1966 residente in Versilia e reduce dall'esperienza a Siena, Ivan Maraia (nella foto), italo-svizzero classe 1968 che viene da tanti anni alla guida del Pontedera, per poi passare ad Agenore Maurizi, 57 anni, romano, con una grande voglia di riscatto dopo la retrocessione con il Grosseto. Più defilati ci sono invece l'ex tecnico della Carrarese Totò Di Natale, Stefano Sottili, ex Juve Stabia di Figline Valdarno e Cristiano Scazzola. Impossibile arrivare ad Antonio Buscè che proseguirà con la Primavera dell'Empoli. Per quanto riguarda i giocatori, da capire chi rimarrà di quelli sotto contratto e chi arriverà di nuovo.

Intanto, per la sede del ritiro si parla della località di Corfino in alta Garfagnana all'hotel California dove al momento si sta svolgendo lo stage per portieri "Imparando Foowel" organizzato dal portale Toscanagol.it e dall'ex portiere ed allenatore rossonero Davide Quironi. Il ritiro potrebbe già cominciare domenica 17 luglio.