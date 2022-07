Porta Elisa News



Società, ecco la due diligence

martedì, 5 luglio 2022, 18:15

di diego checchi

Ancora due o tre giorni di attesa per capire che tipo di piega prenderà la strada della Lucchese. Questa mattina, nella sede rossonera, c’erano i tecnici della cordata australiana per finire di prendere tutti i documenti. Nel giro di qualche giorno dovranno dare una risposta definitiva se vorranno o meno comprare la Lucchese avendo tutta la situazione (anche debitoria) in mano.

La sensazione è che la cordata della famiglia Scali sia ancora in netto vantaggio, ma finchè non ci saranno le firme tutto può succedere, anche perché non è nemmeno da scartare l’eventualità che possa tornare in auge l’altro gruppo interessato alla Lucchese e cioè quello campano. In fin dei conti sono due le cordate che hanno manifestato interesse, ma quella in vantaggio è sempre quella australiana.

La domanda sorge spontanea: e se una di queste due cordate non prenderà la Lucchese, chi porterà avanti la nave rossonera? La Lucchese rimarrà agli attuali soci che cercheranno con le loro forze di fare una squadra competitiva. Chiaro è che la situazione è ancora in evoluzione. Insomma, fino alla prossima settimana, il futuro della Lucchese non sarà chiaro e i tifosi dovranno aspettare ancora. Il discorso sulla squadra viene in secondo piano e anche la data del raduno adesso è tutta un’incognita perché bisognerà aspettare di vedere quello che accadrà.