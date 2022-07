Porta Elisa News



Società, per lunedì si attendono sviluppi

sabato, 2 luglio 2022, 07:37

Ancora 48 ore e il futuro della Lucchese dovrebbe essere più chiaro. Il tempo di attesa per la conclusione positiva (o negativa) della trattativa con l'imprenditore italo-australiano Nick Scali è stata fissato, salvo ulteriori proroghe a lunedì prossimo. Scali, uscito allo scoperto nei giorni scorsi con una lettera aperta in cui precisava che la trattativa era a titolo personale e non riguardava invece il gruppo che porta il suo nome e che è un gigante del settore dell'arredamento in Australia, aveva preannunciato una pausa nella trattativa.

Ma è chiaro che il tempo scorre e che la Lucchese, al momento, è totalmente bloccata non solo nel suo assetto proprietario ma anche nei suoi piani tecnici, basti pensare che è persino senza allenatore e che qualunque decisione in merito non può che passare prima dallo scioglimento dei nodi societari. La giornata di lunedì dovrebbe servire proprio a far decollare definitivamente la trattativa oppure a voltare pagina, magari guardando all'altra ipotesi fattasi avanti, ovvero un imprenditore campano che ha aziende nel mondo dei prodotti alimentari oppure aprendo a nuove eventuali ipotesi o ancora a predisporre con gli attuali soci un piano per la gestione della prossima stagione che è ormai alle porte.