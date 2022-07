Ufficiale: Bellich passa al Vicenza

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 21 luglio 2022, 22:48

Il tecnico rossonero ha fatto lavorare i suoi ragazzi prima su dei possessi di palla e poi su una partitella a ranghi contrapposti: confermata l'impostazione della squadra con la difesa a tre con cinque centrocampisti e due attaccanti. Previsti due allenamenti al giorno

mercoledì, 20 luglio 2022, 18:10

Primo giorno di allenamento per la comitiva rossonera agli ordini di mister Maraia e di tutto il suo staff: i rossoneri si sono trovati sul campo di Corfino per la prima sgambata. Via alle esercitazioni di tecnica individuale intervallati a del lavoro atletico con il nuovo preparatore Claudio Giuntoli

mercoledì, 20 luglio 2022, 15:05

Presa di posizione ufficiale dopo gli ultimi incontri dell'amministrazione comunale con i vertici del club rossonero: "Iniziate parallelamente consultazioni verso realtà imprenditoriali del territorio, al fine di verificare l'eventuale disponibilità a sostenere e supportare, con forme da definirsi, i costi di gestione del club"

mercoledì, 20 luglio 2022, 12:21

L'ex Renate, scuola Milan, firma un contratto biennale, mentre si fanno insistenti le voci circa la trattativa per portare in rossonero Elvis Kabashi attualmente sotto contratto al Como. Bellich, Tumbarello e Bensaja sempre più vicini alla partenza