Porta Elisa News



Ufficiale: in rossonero Rizzo Pinna

lunedì, 1 agosto 2022, 14:30

Alla Lucchese è arrivato Andrea Rizzo Pinna. Come abbiamo anticipato ieri il giocatore era già nelle mire di Deoma da tempo ed oggi è arrivata la firma sul contratto triennale. Il centrocampista classe 2000 ex Foggia, è una mezzala offensiva ed andrà a rinforzare il pacchetto di centrocampo a disposizione di Maraia. Nel frattempo, la società è a un passo da chiudere anche per Davide Pirola difensore lo scorso anno alla Giana Erminio e ora svincolato.

Questo è il comunicato della società rossonera: "La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente l'ingaggio di Andrea Rizzo Pinna, centrocampista offensivo, classe '00. Per lui esperienze nei settori giovanili di Inter e Atalanta, oltre ad un Europeo con la maglia della Nazionale italiana under 17. Nella scorsa stagione ha militato nel Foggia, in Serie C. Ha sottoscritto in rossonero un contratto biennale."