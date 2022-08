Porta Elisa News



Amichevole, pari dei rossoneri con la Pergolettese

sabato, 20 agosto 2022, 19:11

di diego checchi

Un buon pareggio per 1 a 1 contro la Pergolettese con reti di Guiu Vilanova per i locali e di Semprini per i rossoneri, mister Maraia voleva un'amichevole contro una squadra di pari categoria per valutare al meglio la condizione dei suoi. La partita è stata una partita vera e la Lucchese, a tratti, ha anche sofferto la maggior dinamicità dei padroni di casa. Nel primo tempo, la Lucchese ha badato soprattutto a difendersi cercando di chiudere tutti i varchi che gli avversari creavano mentre nella ripresa la squadra ha giocato con più consapevolezza e si è adattata meglio alla partita, di conseguenza ha creato anche qualche buona occasione. Nel primo tempo, il trainer rossonero ha schierato un 3-5-2 e la novità più importante nella formazione è stata l'inserimento di Franco nel ruolo di play maker basso davanti alla difesa. Un'altra novità, se così si può dire, è stata l'utilizzo di Visconti come quinto di destra per sfruttare al meglio le sue percussioni a piede invertito. Per il resto, abbiamo visto una formazione piuttosto vicina a quella titolare con Semprini e Romero davanti, Tumbarello, Franco e Rizzo Pinna in mezzo al campo, Alagna e Visconti sugli esterni mentre in difesa si è visto il terzetto composta da Merletti, Bachini e Benassai. In porta ha giocato Coletta. Nella ripresa invece sono entrati tutti eccezion fatta per Papini, alle prese con un piccolo problema fisico. In campo si sono visti anche Mastalli e D'Alena. Se dobbiamo dire la nostra sulla partita, possiamo tranquillamente affermare che la Lucchese ha ancora ampi margini di crescita e che deve arrivare a creare qualcosa di più in avanti, ma ci arriverà solo con il tempo e con il lavoro. Da sottolineare a incitare e salutare la squadra c'erano una ventina di tifosi rossoneri.

Questa la cronaca della partita. All'8' Volpi ha impegnato Coletta ad una parata a terra e al 22' una punizione di Lambrughi è finita di poco alta. I rossoneri hanno risposto al 29' con un tiro di Rizzo Pinna che si è stampato sulla traversa. Nella ripresa, dopo soli 3' i padroni di casa hanno colpito il palo con un'inzuccata di Figoli e al 7' sono passati in vantaggio quando Guiu Vilanova, sfruttando un'incertezza difensiva di Bachini, ha recuperato palla, si è portato sul limite ed ha battuto Cucchietti con bel tiro a giro. Semprini ha pareggiato i conti dopo soli 3' colpendo di testa su calcio d'angolo. Al 12' Semprini ci ha provato con una bella girata dal limite ma il portiere non si è fatto sorprendere. Ultima occasione per i rossoneri al 27' quando Mastalli ha servito D'Alena che ha calciato forte, trovando però pronto il numero uno avversario.

Pergolettese - Lucchese 1 - 1

Pergolettese: Rubbi, Tonoli, Villa, Mazzarani, Lucenti, Lambrughi, Bariti, Figoli, Volpe, Andreoli, Guiu Villanova. A disposizione: Doldi, Cattaneo, Bevilacqua, Piccinini, Gabelli, Ruani, Artioli, Vitalucci, Verzeni, Iori, Corti, Bozzuto, Tacchinardi. Allenatore: Mussa.

Lucchese: Coletta (1' st Cucchietti), Merletti, Alagna (15' st Quirini), Tumbarello (23' st Ferro), Merletti (23' st D'Ancona), Bachini (26' st Pirola), Benassai, Visconti (15' st Nannini), Franco (15' st D'Alena), Romero (23' st Warid), Semprini (15' st Catania), Rizzo Pinna (15' st Mastalli). A disposizione: Papini, Galletti. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. De Angeli di Milano.

Assistenti: Feraboli di Brescia e Giorgi di Legnano.

Reti: 7' st Guiu Vilanova (P), 10' st Semprini (L)