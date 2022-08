Porta Elisa News



Capitan Coletta: "La maglia sarà sempre sudata"

mercoledì, 10 agosto 2022, 18:34

di diego checchi

Jacopo Coletta parla a ruota libera della stagione che inizierà ufficialmente il prossimo 4 settembre. In questa intervista, il capitano rossonero tocca diversi argomenti rivolgendo un pensiero anche ai tifosi.



A che punto è la squadra?

"Sta nascendo una bella squadra ci sono tanti bravi giocatori, tanti sono nuovi rispetto all'anno scorso ma piano piano si stanno ambientando e si sta già creando il giusto affiatamento".



Che stagione sarà rispetto all'anno scorso? Il girone sembra più equilibrato...

"I campionati sono sempre difficili, al primo impatto potrebbe sembrare più equilibrato ma poi ci sono sempre sorprese, tante squadre si stanno rinforzando come noi e quindi ci sarà sicuramente da battagliare dalla prima giornata. Il nostro obiettivo è di fare almeno quanto fatto l'anno scorso".



Ormai il suo legame con Lucca è indissolubile...

"Questo è il mio quarto anno, Papini ed io siamo quelli che siamo da più tempo più tempo per cui sta a noi cercare di trasmettere ai nuovi arrivati lo spirito che si deve avere quando si gioca per la Lucchese e l'importanza di questa maglia. Soprattutto io che ho anche la fascia di capitano sento molto questa responsabilità".



Su cosa state lavorando come portieri?

"Abbiamo un nuovo preparatore che è molto valido e stiamo facendo un ottimo lavoro, lavoriamo sulla porta e con i piedi, ormai non si fanno più tanti esercizi particolari come un tempo".



Siete due portieri molto forti, questo è un vantaggio?

"Ovviamente in ogni ruolo servono alternative valide e quindi anche in porta, così c'è anche più competizione che aiuta crescere".



Come capitano cosa vuole dire ai tifosi?

"Voglio rassicurare i tifosi che lo spirito della Lucchese sarà battagliero come al solito e la maglia sarà sempre sudata. Chiaramente non posso fare promesse sui risultati, ma l'impegno non mancherà mai".