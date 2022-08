Porta Elisa News



Idea Maddaloni per la difesa

lunedì, 22 agosto 2022, 13:13

di diego checchi

Una nuova idea per la difesa rossonera. Si tratta del promettente ventiquattrenne Rosario Damiano Maddaloni, attualmente svincolato dal Palermo. Lo scorso anno era a Cesena dove ha collezionato una sola presenza. Non vi fate ingannare da questo, il giocatore ha avuto un calvario durato 12 mesi per la rottura del legamento crociato e si è dovuto operare per due volte. Maddaloni è nato nella Primavera del Palermo ed ha avuto esperienze anche con Fano, Rende e Cesena, collezionando 44 presenze in Serie C. Su di lui pare esserci anche la Viterbese ma la Lucchese si è sicuramente interessata.

Non è ancora svanito invece l’interesse del Milan per il difensore classe 2003 Ettore Quirini che lo vorrebbe portare in Primavera. Se ne era già parlato prima che ci fosse lo standby societario e ora la società rossonera di Milano si è fatta avanti. Intanto c’è una curiosità da sottolineare: il centrocampista classe 1998 Alberto Picchi, lo scorso anno in rossonero, è in prova per alcuni giorni con il Siena agli ordini di mister Pagliuca a testimonianza del fatto che il tecnico di Cecina crede molto in lui.