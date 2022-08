Porta Elisa News



Lucchese, il nuovo main sponsor è Finanza.tech

venerdì, 26 agosto 2022, 17:07

Nel giorno in cui la Lucchese cala un fantastico tris di acquisti, ecco anche la presentazione del nuovo main sponsor della società che avrà il posto d'onore sulla maglie: si tratta della Finanza.tech di Milano, una società di consulenza finanziaria focalizzata su medie aziende italiane che svolge attività di advisoring in operazioni di finanza straordinaria e di supporto alla gestione finanziaria aziendale ordinaria. "È promotore e divulgatore di un nuovo modo di fare consulenza finanziaria – si legge sul sito societario – basato su piattaforme digitali, intelligenza artificiale e professionisti altamente competenti". La presentazione del nuovo sponsor è stata curata dal direttore generale Mario Santoro e dal presidente rossonero Emanuele Vichi che hanno sottolineato come questa nome non abbia nulla a che fare con trattative precedenti e che la società finanziaria, che ha interessi anche nel mondo delle cultura e dello sport, intende muoversi anche per la realizzazione dello stadio.

"Il nuovo sponsor – ha spiegato Santoro – è una azienda leader nel settore finanziario: Finanza.Tech sarà main sponsor della Lucchese e ci accompagnerà fino all'uscita del bando europeo per lo stadio nel quale la società è interessata a intervenire direttamente. Ogni passo è stato condiviso con l'amministrazione comunale e questo è molto importante per noi, la Lucchese ha avuto grandi rassicurazioni dallo sponsor per il futuro che ci attende. Abbiamo trovato non solo sponsor ma amici che condividono i valori che portiamo avanti. Sia APige (altro sponsor sulla maglia ndr) che Finanza-tech non vogliono rilevare la società ma accompagnarla nel progetto".

"Vorrei aggiungere – ha dichiarato Vichi – che questo nuovo sponsor è molto importante perchè si abbina a un altro sponsor di primo livello che ringrazio e che è presente a questo conferernza. la Lucchese non solo sta facendo un lavoro tecnico eccellente per alzare la famosa asticella ma anche grandi passi per dare stabilità economica alla società".