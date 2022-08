Porta Elisa News



Lucchese supera il Real Forte Querceta

sabato, 6 agosto 2022, 22:35

di diego checchi

Nell'allenamento congiunto con il Real Forte-Querceta, squadra di Serie D allenata da mister Venturi, la Lucchese ha giocato una buona gara vincendo per 1 a 0. Mister Maraia ha schierato il modulo 3-5-2 con Cucchietti tra i pali, Papini, Bachini e Nannini in difesa, Alagna e Visconti sugli esterni, Bensaja play maker davanti alla difesa con Tumbarello e Rizzo Pinna ai suoi lati, in avanti la coppia inedita Semprini-Warid. Romero, Ferro e Benassai non hanno partecipato alla sgambata a scopo precauzionale.

La manovra della Lucchese è stata più fluida del solito e il trainer ha cercato l'uscita dal basso e i cross dagli esterni, dove Alagna e Visconti sono parsi in buona forma. Il gol dei rossoneri ha portato la firma di Semprini al 30' della prima frazione, quando l'attaccante romano ha messo dentro di testa in seguito alla sponda di Alagna sul cross di Visconti.

Nella ripresa sono entrati tutti gli altri uomini a disposizione e la Lucchese. La prossima amichevole, che sarà ufficiale, si terrà giovedì prossimo alle 17,30 a Tirrenia contro la Pro Livorno, squadra di Eccellenza.