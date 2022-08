Porta Elisa News



Mastalli sempre più vicino ai rossoneri

venerdì, 5 agosto 2022, 13:29

di diego checchi

Per le altre mosse di mercato della Lucchese bisognerà aspettare ancora qualche giorno. E' si perchè almeno di grosse novità dell'ultima ora inaspettate, qualche altro colpo dovrebbe arrivare solo a partire dalla prossima settimana. Adesso le società hanno ancora più calma dopo che oggi non verranno sorteggiati i calendari delle giornate di campionato visto il ricorso al Consiglio di Stato sia del Campobasso che del Teramo. Non è escluso quindi che la prima giornata di campionato possa slittare visto che la sentenza è fissata almeno per il momento, per il 25 agosto anche se la Lega Pro ha chiesto di anticipare il tutto. Di conseguenza anche il mercato potrebbe subire un rallentamento.

Ma tornando ai fatti di casa nostra, la Lucchese ha ben in mente quello che deve fare. Quattro o cinque giocatori per completare una rosa che con il passare del tempo si sta amalgamando sempre di più e poi la squadra rossonera sarà pronta ai nastri di partenza per disputare un campionato più che dignitoso. Venendo al girone c'è anche da sottolineare che a parte le sei o sette squadre che hanno fatto un mercato boom, tutte le altre si equivalgono e la Lucchese è in questo plotone. Insomma Deoma non deve avere fretta per cercare di sbagliare il meno possibile. Venendo ai nomi, resiste ancora in maniera forte quello di Alessandro Mastalli per il centrocampo. Il play avrebbe espresso più volte il gradimento per la piazza di Lucca. Adesso la Lucchese e l'Avellino devono sistemare i dettagli e trovare l'accordo giusto affinchè l'operazione si possa fare. La trattativa c'è, ormai non è più un mistero, ma fino a che non viene conclusa tutto può succedere. Da capire invece quali sono i nomi dei due attaccanti che sono ancora top secret.