Porta Elisa News



Mercato, Di Quinzio verso la Lucchese

giovedì, 25 agosto 2022, 13:42

di diego checchi

La Lucchese e il suo diesse Deoma sono scatenati. Non è stato ancora chiuso l’affare Tiritiello, anche se il difensore è vicino ai rossoneri, che ecco un'altra notizia di mercato. La Lucchese ha messo le mani sul centrocampista Davide Di Quinzio che arriverà a Lucca in prestito dal Pisa dove ha militato lo scorso campionato sia pure raccogliendo poche presenze.

È una mezzala che darebbe un ulteriore slancio alla mediana rossonera. La sua carriera parla da sola dato che il forte giocatore ha militato in Serie B nel Pisa e in Serie C con le maglie di Como, Spal, Alessandria, Cuneo. Insomma, un top player per la categoria. Prima che l’affare si concluda, per il centrocampista trentatreenne ci sarà il rinnovo di contratto con il Pisa che attualmente scade a giugno 2023. Da capire quando si concretizzerà l’affare.