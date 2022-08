Porta Elisa News



Mercato, Lucchese a un passo da Tiritiello

giovedì, 25 agosto 2022, 13:29

La Lucchese è a un passo da Andrea Tiritiello, difensore centrale che può fare anche il terzino destro e che viene dall’esperienza in Serie B con il Cosenza. Nella cadetteria, il giocatore nato sull’Isola d’Elba, ha collezionato 41 presenze con la maglia del Cosenza. Ha giocato in Serie C con il Francavilla per due anni e con le maglie di Fidelis Andria e Tuttocuoio. Prima ancora con il Poggibonsi e il Gavorrano in Serie D.

La Lucchese e il suo direttore Deoma hanno soffiato questo giocatore alla Juve Stabia che era in trattativa da tempo. C’è chi dice che Tiritiello sia in già in Toscana per firmare e a breve potrebbe essere a disposizione di Maraia.