Porta Elisa News



Mercato, Ravasio e Bruzzaniti per l'attacco

lunedì, 29 agosto 2022, 12:15

di diego checchi

Dopo Tiritiello, Maddaloni e Di Quinzio, la Lucchese potrebbe annunciare a breve altri due colpi: si tratta dell’esterno Giovanni Bruzzaniti di proprietà del Crotone, un quinto di sinistra nato nel 2000, molto offensivo che fa della corsa e del cross le sue armi migliori. La carriera di Bruzzaniti è iniziata nelle giovanili del Novara per poi passare al Gozzano dove è esploso e ha attratto l’attenzione del Crotone che lo ha preso per poi girarlo alla Pro Vercelli per due anni. Il tecnico che ha creduto di più in lui è stato Francesco Modesto che insieme ad Alex Casella, direttore del Gozzano prima e della Pro Vercelli poi, lo hanno lanciato nel grande calcio.

L’altro elemento che potrebbe arrivare in casa rossonera è Mario Ravasio, ex Albinoleffe classe 1998: è la classica seconda punta bravo a girare attorno alla prima e a fare l’uno due. Ravasio ha una carriera intera con l’Albinoleffe ma adesso è svincolato. In tutto Ravasio ha segnato 8 reti in 108 presenze in Serie C, mentre Bruzzaniti 59 presenze con 4 reti.

In uscita è molto probabile che Mauro Semprini lasci la Lucchese. Su di lui ci sono squadre del sud come Avellino e Foggia, mentre Cosimo Nannini è passato ufficialmente all’Arzignano con un contratto di un anno con opzione per il secondo.