Porta Elisa News



Moreno Micheloni torna a essere lo Slo della Lucchese

venerdì, 12 agosto 2022, 14:50

Tempo di nomine in vista del prossimo campionato in casa rossonera. La società ha nella giornata odierna ufficializzato i nomi per tre ruoli, ovvero quelli di Slo, il soggetto incaricato di tenere i rapporti con la tifoseria, del team manager e del magazziniere. Si tratta di ritorni in rossonero, visto che alcuni di essi avevano già ricoperto gli incarichi negli anni scorsi. A partire da Moreno Micheloni, già socio rossonero in passato e per molto tempo (sino al 2019) Slo, ma anche di Mauro Matteoni, nuovo team manager, in società all'epoca della presidenza di Giuliano Giuliani.

"La società Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica che l'incarico di team manager per questa stagione è stato affidato a Mauro Matteoni. Moreno Micheloni invece è il nuovo Slo (supporter liaison officer), mentre Fabio Sabbatini è il nuovo magazziniere".