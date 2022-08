Ufficiale: Cucchietti firma fino al 2024

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 5 agosto 2022, 13:29

Il play avrebbe espresso più volte il gradimento per la piazza di Lucca: adesso la Lucchese e l'Avellino devono sistemare i dettagli e trovare l'accordo affinché l'operazione si possa fare. Ancora top secret i nomi dei due attaccanti per completare il reparto offensivo

giovedì, 4 agosto 2022, 21:40

La clamorosa decisione del Consiglio di Stato di sospendere la mancata ammissione del Campobasso e che ha deciso di esaminare la questione il 25 agosto prossimo, dopo i giudizi (tutti unanimi e tutti negativi) di Figc, Coni e Tar, manda nel pallone la Serie C che si vede costretta a...

giovedì, 4 agosto 2022, 16:09

Il Consiglio direttivo della Lega Pro riunitosi oggi ha definito i tre gironi di Serie C per la prossima stagione: la Lucchese è stata come lo scorso anno inserita nel girone B insieme a toscane, sarde, liguri, emiliano-romagnole, umbre e l'Alessandria

giovedì, 4 agosto 2022, 14:17

Ecco come sta crescendo la squadra sotto la cura del nuovo allenatore che sta schierando i rossoneri con il 3-5-2: fase difensiva molto attenta e poi quando la squadra è in fase di possesso palla, non buttarla mai via a casaccio.