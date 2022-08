Porta Elisa News



Ufficiale: Mastalli è un nuovo giocatore rossonero

martedì, 16 agosto 2022, 17:12

Grande colpo della Lucchese che si è assicurata il centrocampista Alessandro Mastalli. Bisogna dire bravo al direttore Deoma che ha sempre creduto in questa trattativa portando a Lucca un giocatore che alza di molto il tasso tecnico della squadra a disposizione di Maraia. Mastalli può fare sia il mediano davanti alla difesa che la mezzala ed è uno dei migliori giocatori della categoria, resterà in rossonero fino al 30 giugno 2023. Di seguito il comunicato della società.



La Lucchese 1905, comunica l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Alessandro Mastalli, classe '96. Il mediano cresciuto nelle giovanili di Bologna e Milan, è esperto della categoria, dove ha disputato sei campionati, tra Avellino ed Juve Stabia, dove con quest'ultima ha conquistato anche la promozione in Serie B. All'attivo vanta tredici reti, con oltre centroquaranta presente in Lega Pro ed una decina nei cadetti. Il giocatore è già a disposizione del tecnicno Maraia e nel pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento in rossonero.



Queste le sue prime dichiarazioni dopo la firma in rossonero diffuse dall'ufficio stampa: "Sono contento, non vedevo l'ora di arrivare anche perché la trattativa è stata abbastanza lunga. Mi volevano a tutti costi e l'impressione è ottima, nei giorni scorso avevo già sentito mister Maraia e anche Bachini che conosco e mi aveva spiegato alcune cose, adesso non vedo l'ora di cominciare a lavorare e conoscere i nuovi compagni".