Una vittoria per recuperare i punti persi

sabato, 17 settembre 2022, 15:37

di diego checchi

A Fiorenzuola per ottenere l'intera posta in palio e per proseguire sulla falsa riga della prestazione offerta mercoledì sera contro il Pontedera. Ivan Maraia, tecnico rossonero, ha le idee chiare: chiunque giocherà potrà dare tranquillamente il suo contributo e per questo effettuerà dei cambi in modo da sfruttare l'intera rosa nell'arco delle tre partite.

È difficile capire però con quale modulo scenderà in campo la Lucchese e diverse sono le soluzioni, 3-5-2, 4-3-3 o 4-2-4 ma su questo il trainer non si è sbilanciato. Poi, c'è da sottolineare un altro aspetto, alcuni giocatori possono essere impiegati senza problemi in diversi sistemi di gioco. In porta giocherà Cucchietti, visto che Coletta dovrà rimanere fuori per qualche tempo, per lui sarà la prima in campionato e tutto l'ambiente rossonero ha piena fiducia in lui.

In difesa potrebbe rivedersi Bachini insieme a Tiritiello e Merletti; sugli esterni Alagna e Visconti mentre in mezzo al campo Tumbarello, Franco e Di Quinzio. In attacco Romero e Ravasio o Semprini, non crediamo che questa voglia giocheranno Romero e Bianchimano insieme, visto che il tipo di partita sarà completamente diverso rispetto a mercoledì. Vedremo per quale soluzioni opterà il mister ex Pontedera.

Questa la probabile formazione. Lucchese (3-5-2): 22 Cucchietti, 26 Merletti, 5 Bachini, 6 Tiritiello, 2 Alagna, 8 Tumbarello, 16 Franco, 35 Di Quinzio 19 Visconti, 91 Ravasio, 9 Romero. A disposizione: 12 Galletti, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 7 Rizzo Pinna, 10 Semprini, 11 Bianchimano, 14 Quirini, 17 Bruzzaniti, 18 D'Ancona, 20 Catania, 21 D'Alena, 23 Benassai, 24 Mastalli. Allenatore: Maraia.