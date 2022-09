Porta Elisa News



Di Quinzio: "Possiamo migliorare molto"

domenica, 11 settembre 2022, 16:54

Davide Di Quinzio ha bagnato il suo debutto al Porta Elisa con un gol che ha aperto la strada alla vittoria rossonera. Poi, il forte centrocampista non ancora al meglio della condizione, è inevitabilmente calato come un po' tutta la squadra: "Buon primo tempo, poi ci siamo abbassati un pochino, ma nel complesso una buona partita: abbiamo fatto vedere buone cose ma possiamo migliorare molto. Siamo stati bravi a sbloccarla. Anche domenica scorsa, senza il rigore così così avremmo strappato un buon pareggio, non ci avevano messo in difficoltà. Ora mercoledì è importante. Il gol? Buone combinazioni, sono contento era tanto che non facevo gol".

"Ho bisogno di un po' di tempo perché erano 15 mesi che non faccio 90 minuti: ho bisgno di tempo, ma cerco di mettere la mia esperienza e la qualità a disposizione del collettivo. Siamo tanti nuovi e indietro di condizione, si può solo migliorare".