Franco verso il recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 28 settembre 2022, 08:50

La squadra di mister Magrini, essendo una neo promossa, dovrà lottare su tutti i campi per mantenere una categoria che per questa società del fiorentino è una novità. In squadra figura più di un ex rossonero: ecco di chi si tratta

martedì, 27 settembre 2022, 12:57

Mentre Ghirelli continua a far disputare gare alle 17,30 e in orario serale con i relativi costi energetici e i disguidi per tifosi, propone anche l'orario fantozziano delle 12 per alcune gare: un favore alle televisioni che trasmettono match in Serie A?

lunedì, 26 settembre 2022, 19:52

I rossonero sono un complesso che può solo crescere e che anche nei cambi ha valori importanti: una vittoria non deve esaltare nessuno perché miglioramenti devono esserci ancora sotto tutti i profili. Ma la strada è quella giusta e Maraia sembra aver fatto trovare equilibrio alla squadra

sabato, 24 settembre 2022, 20:11

Il tecnico rossonero: "Non possiamo pensare di fare sempre novanta minuti come il primo tempo, magari più avanti magari e con un campo in condizioni diverse da queste. Ma la squadra è stata brava a controllare il risultato. Mastalli mi ha sorpreso per come ha retto su un campo così"