Lucchese, ecco gli orari delle prossime gare

giovedì, 15 settembre 2022, 16:07

La Lucchese vista contro il Pontedera ha dimostrato di essere una squadra forte in tutti i reparti. L’unico demerito che ha avuto è quello di non mettere in ghiaccio la partita e di legittimare un risultato più che meritato commettendo una leggerezza difensiva pagata a caro prezzo

giovedì, 15 settembre 2022, 12:32

Attiva la prevendita dei biglietti per la gara Fiorenzuola-Lucchese che si giocherà domenica 18 settembre alle 14.30. I ticket sono acquistabili online nel circuito VivaTicket, oppure presso i punti vendita autorizzati per la Provincia di Lucca: ecco quali sono

mercoledì, 14 settembre 2022, 23:12

Bene anche D'Alena, Mastalli e Benassai. Bianchimano autore di una gara di sostanza, ma manca il gol all'ultimo secondo che avrebbe regalato la vittoria ai rossoneri. In difesa giganteggia Tiritiello: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 14 settembre 2022, 20:31

Rossoneri a caccia di conferme contro il Pontedera: Maraia cambia quasi tutta la formazione che aveva battuto l'Imolese. In avvio palla gol per Romero, poi rossoneri sempre in avanti. Nella ripresa sblocca Tiritiello ma Nicastro pareggia