Mister Maraia: "Sconfitta che brucia: non meritavamo di perdere"

domenica, 18 settembre 2022, 16:33

Ivan Maraia deve ingollare ancora un boccone amaro: dopo il pari con il Pontedera, regalato per una disattenzione difensiva, ecco la sconfitta di Fiorenzuola, nonostante le numerose occasioni avute e sprecate dai rossoneri. Per il tecnico, comunque, la squadra ha giocato bene: “Brucia, perché non meritavamo di perdere, la squadra ha dato tutto e ha avuto l'atteggiamento giusto, ma il calcio è anche questo dobbiamo accettare queste situazioni: abbiamo avuto tante occasioni clamorose e i nostri avversari con un minimo di attività offensiva si sono aggiudicati la partita, il calcio è questo. Non bisogna però farsi condizionare dai risultati, le cose da migliorare ci sono ma dobbiamo distinguere il risultato dalla prestazione, rimane l'atteggiamento positivo della squadra dall'inizio alla fine”.

"I tifosi pur amareggiati credo abbiano apprezzato l'atteggiamento della squadra ed è la cosa più importante. Avere questo atteggiamento alla lunga ci darà i risultati e i tifosi che erano molti credo lo abbiano apprezzato”.