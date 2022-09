Niente tifosi rossoneri a Reggio Emilia

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 1 settembre 2022, 17:45

Definiti gli acquisti delle ultime due pedine a disposizione di Maraia, con Panati che ha rescisso dai rossoneri e Semprini che, dato per partente, resta alla Lucchese. Mercato praticamente concluso

giovedì, 1 settembre 2022, 16:55

Il trainer deciderà gli uomini e anche il modulo solo all’ultimo perché le variabili sono talmente tante da non poter fare altrimenti. La prima è la condizione fisica dei giocatori che ovviamente non è al massimo per tutti gli interpreti, molti dei quali si sono aggregati da pochi giorni

giovedì, 1 settembre 2022, 14:43

I rossoneri chiudono anche per l'attaccante ex Albinoleffe, ma potrebbe non essere finita qui: Deoma prova a portare a Lucca anche Antonio Energe, attaccante scusa Napoli, la scorsa stagione nella Carrarese, che rinforzerebbe il reparto nel caso di una partenza di Semprini

giovedì, 1 settembre 2022, 13:15

L’esterno sinistro classe 2000 a Lucca in prestito dal Crotone. A meno di colpi di scena sarà lui il sostituto naturale di Nannini passato all’Arzignano. Bruzzaniti ha già un discreto palmares in Serie C, soprattutto con le maglie di Gozzano e Pro Vercelli dove ha collezionato in tutto 59 presenze...