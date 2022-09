Rizzo Pinna incanta ma non trova la giocata risolutiva

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 14 settembre 2022, 20:31

Rossoneri a caccia di conferme contro il Pontedera: Maraia cambia quasi tutta la formazione che aveva battuto l'Imolese. In avvio palla gol per Romero, poi rossoneri sempre in avanti. Nella ripresa sblocca Tiritiello ma Nicastro pareggia

mercoledì, 14 settembre 2022, 20:27

Il tecnico rossonero: "I ragazzi hanno interpretato benissimo la gara, tutto merito della squadra, ovviamente siamo andati molto meglio nel primo tempo dove siamo mancati in quella situazione dove dovevamo fare gol. Il pari è arrivato da una nostra disattenzione"

martedì, 13 settembre 2022, 16:38

La Lucchese affronta a distanza di soli tre giorni dall'ultima gara, il Pontedera al Porta Elisa in una partita che si annuncia ostica: Maraia intenzionato a confermare il duo di attacco Romero-Bianchimano, mentre in difesa e in attacco sono previsti cambi: la probabile formazione

martedì, 13 settembre 2022, 13:56

Il tecnico rossonero alla vigilia del match con i granata: "Incontrerò tante persone con le quali ho lavorato e ho condiviso tanti momenti. Per noi deve essere un ulteriore scalino in avanti per la nostra autostima, non penso al filotto di vittorie. La formazione? Qualche cambio ci sarà"