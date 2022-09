Porta Elisa News : il punto



Parola d'ordine: resettare subito

martedì, 20 settembre 2022, 08:37

di diego checchi

Resettare da subito la sconfitta contro il Fiorenzuola, pensare a quello che non è andato e poi preparare subito una gara quanto mai importante come quella contro il Rimini sabato prossimo alle ore 17,30 allo stadio Porta Elisa. La cosa da fare in questa settimana è non drammmatizzare, non vedere tutto nero ma fare delle riflessioni che possono essere costruttive. Mister Maraia adesso ha visto tutta la rosa a sua disposizione e si è fatto un'idea ben precisa, ed ecco che ora dovrà prendere una strada ben definita magari scegliendo un modulo adatto alle caratteristiche dei giocatori e cercando di creare un'ossatura ben precisa. Con questo non vogliamo dire che non ci devono essere dei cambi anche perché nel corso di una stagione le variabili possono essere tante, i cali di forma la voglia di giocare in modo diverso per mettere in difficoltà in particolare un avversario, ma in tutto questo la Lucchese ha bisogno di trovare la sua fisionomia tattica ben chiara.

E' vero che l'organico è ampio e pieno di qualità ma il trainer dovrà essere bravo a fare il mix giusto e ad andare avanti. Sono passate quattro giornate e c'è chi dice che 4 punti siano pochi. Il nostro pensiero è quello che non bisogna adesso guardare la classifica ma certamente conoscere ed approfondire quello che non è andato. Ci vuole una squadra più cinica sotto porta, concreta quando va ad attaccare e con lo stesso ritmo che si è visto soprattutto nel primo tempo della partita con il Pontedera. La Lucchese ha una rosa di qualità e va sfruttata al meglio. Le critiche tanto per farle non servono a nessuno, semmai serve più che mai portare tutti al massimo della condizione e capire dove c'è da migliorare. Solo così si potrà arrivare lontano.