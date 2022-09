Pirola stop: trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 7 settembre 2022, 19:52

La Lucchese comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita con l'Imolese, in programma domenica 11 settembre, sarà attiva da giovedì. I biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna del Porta Elisa e in alcune rivendite: ecco quando e dove

mercoledì, 7 settembre 2022, 18:07

Il difensore rossonero: "Dispiace non aver saputo portare la prima frazione all'intervallo con il risultato del pareggio: sono convinto che la partita poteva andare diversamente con spazi che nella ripresa avrebbero potuto aprirsi a nostro vantaggio.

martedì, 6 settembre 2022, 18:32

I ragazzi di Maraia si sono allenati tutti eccezion fatta per Pirola che è rimasto fermo in attesa degli esami clinici al ginocchio che verranno svolti nei prossimi giorni. Contro l'Imolese, possibili cambi in vista

martedì, 6 settembre 2022, 15:14

Prima giornata di campionato e primi provvedimenti del giudice sportivo che ha, tra gli altri, squalificato sino al 13 settembre prossimo il direttore sportivo della Lucchese Daniele Deoma, allontanato dall'arbitro nel corso del match di Reggio Emilia. Fermato anche un giocatore dell'Imolese