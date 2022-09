Porta Elisa News



Prosegue la preparazione per il match contro l'Imolese

venerdì, 9 settembre 2022, 16:47

di diego checchi

La Lucchese si sta preparando alacremente alla sfida contro l'Imolese. Una sfida che avrà un grande sapore perchè i rossoneri torneranno al Porta Elisa dopo l'ultima partita dello scorso campionato contro la Pistoiese. L'augurio è che ci sia una bella cornice di pubblico e che la squadra riesca ad ottenere i primi tre punti della stagione dopo la sconfitta esterna contro la Reggiana. Mister Maraia sta lavorando molto affinché la squadra possa trovare l'amalgama giusta e chissà che non ci possano essere alcune novità rispetto alla gara di domenica scorsa. Il trainer dovrà anche tenere di conto anche che solo dopo tre giorni ci sarà un'altra gara interna, questa volta alle 21, contro la sua ex squadra, il Pontedera. e quindi dovrà dosare le forze dei suoi uomini. L'unico assente sarà Pirola che dovrà stare fermo per un bel po ' mentre sarà a disposizione Bianchimano, che ha scontato il turno di squalifica, che con ogni probabilità giocherà titolare insieme a Ravasio o a Semprini. Un posto in squadra anche per Bruzzaniti oppure no? Il ballottaggio potrebbe essere con Visconti. Per quanto riguarda gli ex rossoneri, c'è da sottolineare che Jonathan Bitep ripartirà dal Castelnuovo Garfagnana in Promozione e sarà uno dei punti di forza della squadra di Andrea Cipolli. Alla presentazione dell'ex giocatore rossonero era presente anche il presidente della Lucchese, Alessandro Vichi, che ha voluto così rinsaldare il rapporto di collaborazione che da quest'anno esiste tra le due società soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Una nota a margine va fatta sulla Lucchese femminile che domenica prossima inizierà il campionato contro il Cuneo. Alle 15:30 le rossonere, di mister Tony Carruezzo e del diesse Manuel Lencioni, saranno impegnate sul campo numero 1 dell'acquedotto per la prima giornata di campionato.