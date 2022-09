Porta Elisa News



Reggiana, la corazzata con i favori del pronostico

venerdì, 2 settembre 2022, 18:08

di diego checchi

La Reggiana che affronterà la Lucchese parte sicuramente come una delle favorite alla vittoria del campionato. I granata di Aimo Diana sono senza dubbio insieme al Cesena e all'Entella le corazzate di questo girone. Il modulo di questa squadra dovrebbe essere lo stesso dello scorso anno anche se ovviamente cambieranno alcuni interpreti visto che per esempio è andato via bomber Zamparo, ceduto all'Entella, mentre è arrivato proprio in chiusura di mercato Montalto dalla Reggina. Gli altri acquisti più importanti sono stati sicuramente i centrocampisti Nardi dalla Cremonese e Kabashi dal Como oltre al portiere Turk dal Parma e al difensore Hristov dal Cosenza. Per questa gara mancheranno sicuramente i due infortunati Cigarini, per rottura del legamento crociato con rientro in campo previsto per il prossimo fine dicembre, ed il portiere Venturi per una contusione al ginocchio.

Mancheranno anche gli squalificati Cremonesi e Rossi, di conseguenza la Reggiana si dovrebbe schierare con il modulo 3-5-2, ma ci sarà da capire se Diana punterà sin da subito sull'ultimo arrivato Montalto oppure se darà spazio alla coppia di attacco Rosafio-Lanini con i giovani Pellegrini e Varela Djamanca pronti ad entrare a partita in corso. A centrocampo invece le scelte sono abbastanza variegate e di qualità. Fino all'ultimo il tecnico non scioglierà i propri dubbi. In difesa ci sarà sicuramente capitan Rozzio, un'istituzione per la Reggiana. Tra i pali vedremo il giovane Turk che sembra aver vinto la concorrenza con il più esperto Voltolini. Insomma aspettiamoci la solita Reggiana pronta a far gioco e a sfruttare le corsie esterne perché è questo il modo di interpretare il calcio di Diana. Questa la probabile formazione 3-5-2: Turk, Luciani, Rozzio, Cauz, Guglielmotti, Nardi, Sciaudone, D'Angelo, Libutti, Rosafio, Lanini. A disposizione: Voltolini, Hristov, Laezza, Chiesa, Nicoletti, Kabashi, Muroni, Guiebre, Varela Djamanca, Montalto, Pellegrini, Orsi. Allenatore: Aimo Diana