Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa della preparazione

martedì, 6 settembre 2022, 18:32

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della prima gara casalinga contro l'Imolese. I ragazzi di Maraia si sono allenati tutti eccezion fatta per Pirola che è rimasto fermo in attesa degli esami clinici al ginocchio che verranno svolti nei prossimi giorni, forse già domani, e da lì si capirà meglio l'entità dell'infortunio. Partitella, possesso palla e corsa, è questo il menù voluto dal tecnico rossonero. Per domani è prevista una doppia seduta mentre per giovedì, la partitella è fissata per le ore 15 e sarà rigorosamente a porte chiuse perché il trainer non intende dare alcun vantaggio agli avversari.

Per quanto riguarda la formazione, chiaramente è presto per fare previsioni anche se non è da escludere qualche cambiamento rispetto a domenica, come ad esempio l'impiego di Bianchimano dall'inizio, magari insieme a Ravasio e l'utilizzo di Bruzzaniti sull'esterno. In difesa potrebbe esserci spazio per il giovane Quirini come centrale di destra, ma queste, per il momento sono solo supposizioni. Da ricordare che nell'Imolese giocano due ex rossoneri, e stiamo parlando di Nicolas Bensaja che rientrerà dalla squalifica, e Gianmarco De Feo.