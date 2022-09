Porta Elisa News



Rossoneri pronti all'esordio stagionale al Porta Elisa

sabato, 10 settembre 2022, 13:10

di diego checchi

L'ultima gara al Porta Elisa per la Lucchese è datata 23 aprile 2022 quando i rossoneri vinsero per 3-2 assicurandosi l'accesso ai playoff. Adesso è tutta un'altra storia, una stagione nuova e una squadra quasi completamente rinnovata che deve riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro la Reggiana e cercare di fare i primi tre punti in questo campionato. L'avversario di turno sarà l'Imolese, una squadra giovane che, come sottolineano da Imola, è stata costruita senza dubbio per evitare i playout. Sulla carta quindi la Lucchese parte favorita ma attenzione perché queste partite vanno affrontate con la giusta cattiveria e la giusta determinazione perchè altrimenti diventano delle trappole insidiose che possono nascondere delle sorprese inaspettate. Proprio su questo tasto in settimana ha battuto mister Maraia che ha preparato nei minimi dettagli la partita cercando di non far trapelare niente sulla formazione. A nostro avviso però rientrerà dal primo minuto Bianchimano con Romero che sarà pronto ad entrare a partita in corso. L'altro posto in attacco se lo giocheranno Ravasio e Semprini con il primo favorito. A centrocampo potrebbero giocare Mastalli, D'Alena o Franco e Di Quinzio, ma attenzione ad una maglia per Tumbarello e Rizzo Pinna, mentre sulle corsie laterali a sinistra si giocano una maglia Visconti e Bruzzaniti, a destra Alagna e Quirini. In difesa sicuri di una maglia Bachini e Tiritiello mentre Maddaloni potrebbe sostituire Benassai. Fra i pali ovviamente ci sarà Coletta.

Questa la probabile formazione della Lucchese 3-5-2: 1 Coletta, 6 Tiritiello, 5 Bachini, 3 Maddaloni, 2 Alagna, 24 Mastalli, 21 D'Alena, 34 Di Quinzio, 17 Visconti, 91 Ravasio, 11 Bianchimano. A disposizione: 22 Cucchietti, 4 Ferro, 8 Tumbarello, 9 Romero, 10 Semprini, 14 Quirini, 16 Franco, 19 Bruzzaniti, 18 D'Ancona 23 Benassai, 12 Galletti, 26 Merletti. Allenatore: Ivan Maraia