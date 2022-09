Porta Elisa News



Russo: "Io sono sempre qui a lottare"

sabato, 10 settembre 2022, 13:33

Dopo mesi di silenzio, in cui la sua figura si è defilata senza particolari spiegazioni al punto da lasciar pensare a una sua clamorosa uscita di scena, il consigliere rossonero Bruno Russo, ex bandiera della squadra rossonera degli anni '90 ed ex presidente dell'attuale società, torna a parlare affidando a Facebook una dichiarazione che lascia intendere la volontà di essere ancora al servizio della causa nonostante la delusione per episodi accaduti in estate e legati a una trattativa sfumata per la cessione del club.

"Io sono sempre qua a lottare perché la Lucchese raggiunga un giorno una dimensione tale da far sognare i propri Tifosi e la Città. Non ho mai pensato di lasciare questo obbiettivo a metà nonostante la grande delusione per quello che è successo questa estate dove io ho avuto solo la colpa di convincere queste persone ed interessarsi di Lucca e della Lucchese come ho fatto e faccio anche con altri, poi del perché le cose sono andate diversamente non importa più. Io ho un desidero che mi assilla tutti i giorni, vedere Lucca e la Lucchese protagonista anche nel calcio che questa Società anche con difficoltà sta cercando di fare, sono arrivati a Lucca calciatori bravi e di categoria ora con il lavoro devono diventare prima possibile una squadra per onorare la maglia storica che indossano e far divertire i tifosi. Sono sempre più convinto che i nostri sogni le nostre ambizioni passano attraverso il progetto stadio dove io sarò sempre in prima linea per il raggiungimento di questo straordinario obbiettivo, tutte le componenti chiamati in causa Comune, Progettisti e Società stanno lavorando in questi giorni per definire i programmi e arrivare al progetto definitivo. Lavorerò sempre perché un giorno vicino o lontano che sia la Lucchese possa ritornare ad essere l’orgoglio della Città. Lucca nel cuore. Sempre".