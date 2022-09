Porta Elisa News



Santoro: "Ho visto una Lucchese che meritava il pari"

domenica, 4 settembre 2022, 16:36

Trasferta amara per la Lucchese che nell'esordio a Reggio Emilia esce sconfitta sia pure di misura con i padroni di casa. Alla gara era presente anche il direttore generale Mario Santoro che vede così la prestazione dei rossoneri: "Ho visto una Lucchese che meritava il pari, abbiamo giocato contro una delle favorite alla vittoria finale e ho visto una squadra che è stata in grado di reagire allo svantaggio, poi c'è stato il rigore che ha rotto l'equilibrio".

"Nella ripresa, invece, non si è giocato, vuoi per i crampi di alcuni giocatori, vuoi per la bravura loro, ma non siamo riusciti a renderci pericolosi anche se va ricordato che non avevamo alcuni attaccanti pronti e disponibili. Dopo una giornata, in ogni caso, è molto presto per farci un'idea, siamo alla prima di campionato".