Verso la gara con il Rimini: tutte le opzioni di mister Maraia

giovedì, 22 settembre 2022, 15:33

di diego checchi

Che tipo di formazione farà Ivan Maraia in vista di sabato prossimo? Certezze non ne abbiamo, ma partiamo da una base: Domenico Franco non sarà certamente della partita. Il giocatore sta lavorando a parte dopo il risentimento muscolare e potrebbe recuperare per la gara di San Donato Tavarnelle. Oltre a lui non ci saranno gli altri infortunati Pirola e Coletta. Ma chi giocherà davanti alla difesa? Ebbene, potremmo avere due soluzioni in quel ruolo, cioè D’Alena o Mastalli.

Di conseguenza il centrocampista ex Juve Stabia, se non dovesse giocare come centrocampista centrale, potrebbe fare anche la mezzala insieme a Di Quinzio, sempre che la Lucchese torni al 3-5-2, perché questo è il dilemma che il tecnico dovrà ancora sciogliere. Difesa a 3 o a 4 ? Con l’allenamento del giovedì a porte chiuse, non sapremo che tipo di orientamento prenderà l’ex trainer del Pontedera. Se la Lucchese giocasse con la difesa a tre potrebbe rientrare dal primo minuto Benassai con Bachini e Tiritiello, mentre se giocherà a quattro le alternative sono molteplici. Di conseguenza anche le posizioni degli esterni offensivi, cambierebbero. Veniamo all’attacco: l’abbiamo già detto ieri, Ravasio ci è parso in ottima forma e potrebbe scoccare la sua ora. Magari insieme a Bianchimano che nell’ultima partita non ha giocato. Oppure si punterà ancora sulla coppia Romero-Semprini?