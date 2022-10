Ancona-Lucchese, biglietti in vendita

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 27 ottobre 2022, 19:12

Continua a ritmo serrato la preparazione dei rossoneri in vista della trasferta di sabato ad Ancona. Qualche dubbio di formazione da sciogliere per mister Maraia che potrebbe cambiare qualche pedina a centrocampo. Di Quinzio rientra in gruppo

mercoledì, 26 ottobre 2022, 20:13

Rossoneri in campo sia la mattina che il pomeriggio oggi per prepararsi al meglio al match di domenica quando andranno a far visita all'Ancona. Formazione ancora tutta da definire, ma non si esclude qualche cambio rispetto all'undici di domenica scorsa

lunedì, 24 ottobre 2022, 17:20

Il presente è fatto di gioia, di situazioni importanti e di numeri da snocciolare che nessuno, ad inizio del campionato, avrebbe mai preventivato con mister Maraia che è entrato nell'ambiente in punta di piedi, senza tanti squilli di tromba ma con il lavoro, il sacrificio e tanta alchimia con i...

domenica, 23 ottobre 2022, 19:56

Il tecnico rossonero: "Dove possiamo arrivare? Siamo in una posizione di classifica bella, ma oa ci attendono altre gare impegnative, avere una classifica migliore è bene, ma dobbiamo attendere la fine del girone di andata per capire che tipo di campionato si può fare"