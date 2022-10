Bene la coppia di attacco

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 2 ottobre 2022, 16:44

Il tecnico rossonero: "La squadra ha interpretato bene la gara facendo soprattutto un buon primo tempo ma bisogna tenere di più il ritmo, infatti abbiamo sofferto un po' nella ripresa. Poi comunque abbiamo ripreso il controllo e avremmo anche potuto chiudere in alcune occasioni.

domenica, 2 ottobre 2022, 14:06

Rossoneri a caccia dei primi punti in trasferta e per dare continuità di risultati: Maraia conferma la coppia Semprini-Bianchimano in avanti, Quirini parte nuovamente titolare. Semprini sblocca la gara in avvio con un pallonetto, poi raddoppia Bianchimano su rigore

sabato, 1 ottobre 2022, 18:06

I rossoneri, ancora a secco in trasferta, cercano punti a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle: Maraia non sembra intenzionato a rivoluzionare l'undici che ha battuto il Rimini, ballottaggio Tumabarello-D'Alena: la probabile formazione

sabato, 1 ottobre 2022, 15:08

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara con il San Donato Tavarnelle: "Non bisogna pensare che è una neo promossa o dove gioca, apparentemente sembra facile ma non lo sarà, ho vissuto tante partite così. La Lucchese dovrà giocare con grinta e cattiveria"