Di Quinzio e Romero non ce la fanno

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 7 ottobre 2022, 08:15

La squadra sarda, che è stata ripescata, ha come obiettivo la salvezza e dobbiamo dire che per ora sta rispettando le attese con 6 punti in classifica. Lo score di questa compagine parla di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte con 6 gol fatti e 6 subiti.

giovedì, 6 ottobre 2022, 15:48

Nell'attesa che il giovane attaccante fosse trasportato in ospedale con l'elisoccorso è stato in prima persona Alvaro Vannucchi, storico massaggiatore rossonero, con il supporto del dottor Adolfo Tambellini, a prendersi cura del ragazzo insieme allo staff medico emiliano e si è evitato che la situazione per il giovane potesse peggiorare

mercoledì, 5 ottobre 2022, 23:23

Il Fiorenzuola rende note le condizioni del giovane giocatore infortunatosi gravemente nella gara contro la Lucchese: gli esami strumentali, per ora, hanno evidenziato solo una frattura scomposta del naso. La società emiliana ringrazia la Lucchese per la disponibilit, sensibilità e collaborazione dimostrata

mercoledì, 5 ottobre 2022, 16:52

Sotto choc anche la società rossonera per il grave infortunio occorso al giovane emiliano durante la gara con la Lucchese: "Non ci interessa quello che è successo vogliamo solo esprimere tutta la nostra vicinanza al giocatore e alla sua famiglia"