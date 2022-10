Porta Elisa News : il punto



Godersi il momento

lunedì, 24 ottobre 2022, 17:20

di diego checchi

Pensiamo al contrario di quello che faceva Giacomo Leopardi, il poeta di Recanati, pensava sempre a quello che doveva succedere il giorno dopo e invece i tifosi della Lucchese si devono godere il presente, perché il presente è fatto di gioia, di situazioni importanti e di numeri da snocciolare che nessuno, ad inizio del campionato, avrebbe mai preventivato. Innanzitutto vogliamo fare i complimenti a Maraia, che è entrato nell'ambiente lucchese in punta di piedi, senza tanti squilli di tromba e con il lavoro e il sacrificio e tanta alchimia con i suoi giocatori, è riuscito a creare un gruppo molto importante sotto tutti gli aspetti. Lui non sarà un allenatore che arringa le folle, non sarà un allenatore focoso, ma sicuramente un allenatore pragmatico che bada al sodo e che privilegia l'equilibrio della squadra.

Bisogna fare i complimenti anche alla società perché ha messo a disposizione del tecnico, giocatori importanti in tutti i reparti, elementi che possono subentrare a partita in corso e il risultato non cambia. Insomma questa è una squadra con caratteristiche importanti, è inutile nasconderlo, ma con questo è giusto ribadire che sarebbe sbagliato abbassare la guardia. Questo è un campionato strano, le insidie sono dietro l'angolo, prendiamo la sfida di ieri del Siena a Macerata contro la Recanatese, chi avrebbe mai pensato che la squadra di Pagliuca potesse perdere, forse nessuno, oppure altri risultati che sono stati particolari. Insomma per capire le reali forze di questo campionato, bisognerà aspettare l'intero girone di andata, ma ad oggi la Lucchese è la terza miglior difesa del campionato con 6 gol subiti ed è da lì che si deve partire per costruire qualcosa di buono. E chiaro che la squadra di Maraia, deve migliorare la fase offensiva, ma alla fine dei conti cosa ce ne importa, oggi godiamoci il momento e da domani mettiamo la testa sulla trasferta di Ancona che è molto insidiosa.