Lucchese-Montevarchi: 0-0 a fine primo tempo

sabato, 22 ottobre 2022, 18:05

Il tecnico alla vigilia della gara con i valdarnesi: "Qualche strascico la partita di Pesaro lo ha lasciato, anche Di Quinzio che era con il gruppo ha avuto un piccolo risentimento, ed è vero che Visconti e Tumbarello sono usciti peggio di altri ma chiunque giocherà domani sarà in grado...

sabato, 22 ottobre 2022, 16:06

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di Pesaro che la Lucchese torna di nuovo in campo in una partita difficile e rognosa come quella interna di Montevarchi: mister Maraia valuta ancora cambiamenti in un po' tutti i reparti anche per dare respiro a alcuni giocatori: la probabile formazione

venerdì, 21 ottobre 2022, 17:51

In vista della gara interna con il Montevarchi, il tecnico potrebbe far partire titolari Bachini, Maddaloni, Alagna e Bianchimano, tutti giocatori che nell'ultima partita non hanno giocato o sono subentrati. Di Quinzio ancora in forte dubbio

giovedì, 20 ottobre 2022, 17:45

I rossoneri non subiscono gol da cinque gare e si trovano ora a soli tre punti dalla vetta, ma hanno ampi margini di crescita: deve migliorare la costruzione della manovra, ma partita dopo partita, stanno sempre di più assimilando i concetti del trainer