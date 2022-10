Porta Elisa News



Maraia: "La vittoria, un premio per chi ha giocato meno"

mercoledì, 12 ottobre 2022, 16:40

Una gara infinita che la Lucchese è riuscita a far sua solo ai calci di rigore. A fine gara mister Maraia è soddisfatto sia pure con alcuni cose che non vanno ancora: "Ho visto bene la mia squadra, bella prima parte dove abbiamo avuto più lucidità forse con un difetto che ci portiamo dietro, ovvero di avvicinarci all'area di rigore avversaria ma non riusciamo a finalizzare: creiamo le condizioni per essere pericolosi ma non riusciamo a segnare, dobbiamo crescere".

"Sono contento per i ragazzi del premio del passaggio del turno coni ragazzi che hanno dimostrato di essere all'altezza anche chi ha giocato oggi, ci sono giocatori pronti anche per la domenica. E' un modo per rimanere tutti in massima tensione, citazione per Galletti. Ferro e Catania che hanno esordito una partita"