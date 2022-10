Porta Elisa News



Maraia: "Nessuna gara è vinta in partenza"

sabato, 15 ottobre 2022, 14:00

di diego checchi

Mister Maraia diffida della Recanatese e si auspica una grande prestazione dei suoi ragazzi, perché solo così potrà arrivare un risultato positivo. Il tecnico rossonero, poi, parla anche delle tre partite in una settimana e della possibile rotazione dei giocatori.

Al di là delle frasi di rito, quali sono i rischi della partita di domenica?

"Il rischio sta nella qualità dell'avversario, anche se è ultima in classifica ed è una neo promossa ha le sue armi per combattere, soprattutto in casa ma ha fatto bene anche fuori come a Imola, dove penso che abbia perso immeritatamente. La Lucchese al di là di tutto dovrà dimostrare di meritare la vittoria, so che la squadra non sottovaluterà l'avversario e se sarà aggressiva al punto giusto potrà portare a casa i tre punti. Le partite, se non si affrontano nel modo giusto non si vincono con nessuno, le partite vanno giocate, nessuna partita è già vinta in partenza".

Nel fare la formazione terrà conto di chi ha giocato mercoledì?

"Ovviamente sì, chi ha giocato mercoledì in Coppa ha giocato 100 minuti e poi mercoledì prossimo ci sarà un'altra partita, chiaramente nelle prossime gare gireranno un po' tutti i giocatori".

Come procede il recupero di Di Quinzio?

"Sta recuperando e lo porteremo con noi, molto probabilmente per domani non sarà disponibile ma per mercoledì potrebbe essere tra i convocati. In ogni caso verrà con noi per continuare ad allenarsi e ritrovare la condizione".

Cosa teme di più della Recanatese?

"Della Recanatese temo di più il reparto offensivo, come di tutte le squadre in fondo ma giocatori come Sbaffo, Marilungo e Ferretti sono elementi importanti e sugli esterni ha dei ragazzi bravi nell'uno contro uno. Dovremo fare attenzione ed aver rispetto".