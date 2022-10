Porta Elisa News



Maraia: "In queste partite serve altro..."

domenica, 16 ottobre 2022, 17:09

Nella sala stampa di Macerata, mister Maraia analizza in maniera lucida l'andamento della partita, quello che è andato e quello che invece bisogna migliorare soprattutto nella fase di costruzione del gioco e nell'interpretazione di certi tipi di partite: "E' una partita difficile e complicata e noi non siamo stati estremamente bravi per giocarla. In queste partite serve altro e certi elementi della nostra rosa non hanno dimostrato di avere le caratteristiche per giocarle. Ci sono partite come oggi che sono gare sporche dove bisogna esser bravi a fare anche quelle cose in cui non siamo abituati. Meglio nel secondo tempo ma in trasferta dobbiamo migliorare soprattutto in queste gare più complicate. Volevamo vincere questa partita e non ci siamo riusciti."

"La squadra deve essere più cinica sotto porta? Questa cosa ce la diciamo già da qualche giorno e si è evidenziata in queste partite. Soffriamo soprattutto nella fase conclusiva dell'azione. Bisogna migliorare nell'ultimo passaggio che alla fine è quello decisivo. La squadra oggi ha costruito meno occasioni pericolose di altre partite. Bisogna essere più cinici e più bravi nelle scelte. Puoi anche vincerle queste partite ma bisogna fare di più ed essere più bravi nella sostanza e badare meno all'aspetto tecnico con più voglia di andarsi a giocare le seconde palle. Sono caratteristiche che dobbiamo migliorare."