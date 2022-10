Porta Elisa News



Maraia: "Vittoria di oggi, molto importante"

domenica, 23 ottobre 2022, 19:56

Ivan Maraia non è certo tipo da gongolarsi, ma la vittoria contro il Montevarchi è di quelle pesanti, che dà continuità e che viene contro una squadra particolarmente ostica: "Lo diciamo non per tutelarci, ma le gare sono queste, ci dobbiamo abituare a questo tipo di gare, vale per gli altri e vale per noi, ecco perchè la vittoria di oggi si deve capire quanto è importante. Rizzo Pinna poteva fare un gol molto più facile e poi ci ha pensato Bruzzanti da 30 metri. Sono gare dove c'è da soffrire ma si capisce ancora di più il significato della vittoria".

"Montevarchi squadra giovane, organizzata e aggressiva, forse siamo arrivati nel finale con un po' di stanchezza, ma vittoria bella e non era una partita facile, giocata bene salvo l'approccio iniziale un po' molle anche se per merito degli avversari. I cambi? Sono bravi loro a farsi trovare pronti, poi è chiaro che quando cambio è per provare a dare qualcosa in più alla squadra. Ma il merito è di chi entra. La difesa? In questo momento è evidente dai numeri che il lavoro difensivo di tutta la squadra che le cose stanno andando bene, non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a avere questa attenzione e questo rispetto degli avversari. Mastalli? Ha fatto tre partite in una settimana e mi è parso un po' più in difficoltà degli altri, ecco spiegato il cambio: non ci sono mai bocciature, e poi tenete conto era già ammonito. Dove possiamo arrivare? Siamo in una posizione di classifica bella, ma oa ci attendono altre gare impegnative, avere una classifica migliore è bene, ma dobbiamo attendere la fine del girone di andata per capire che tipo di campionato si può fare: bene stare calmi. Il cambio di Bianchimano? Ravasio poteva garantirci più fisicità, anche qui nessuna bocciatura, ci mancherebbe. Visconti? Ha delle iniziative che un po' ci mancano, è evidente che ha fatto vedere cose importanti".