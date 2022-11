Porta Elisa News



Maraia: "Contro l'Olbia, in campo chi ha giocato in Coppa a Fiorenzuola"

martedì, 1 novembre 2022, 13:52

Mister Maraia, attraverso l'ufficio stampa, presenta la gara contro l'Olbia e torna a parlare della sfida persa contro l'Ancona, toccando diversi punti: "Giocare dopo soli tre giorni dalla sconfitta di Ancona è positivo perché ci consente di dimenticarla in fretta. Ci teniamo a far bene e scenderanno in campo tutti quei ragazzi che hanno avuto meno spazio ma hanno già dimostrato di essere all'altezza, una vittoria sarebbe importante per dare entusiasmo all'ambiente in vista della gara di sabato contro l'Alessandria".

Domani ci sarà un po' di turnover?

"Certamente sì, giocheranno quelli che avevano giocato a Fiorenzuola e avevano fatto bene in una partita difficile. Ovviamente per loro è un po' più difficile trovare l'intesa visto che non giocano quasi mai insieme e questo è un peccato e quindi sarà fondamentale fare cose semplici senza esagerare ma facendo una prestazione di carattere".

Avete analizzato gli errore di sabato scorso?

"Certo che ne abbiamo parlato ma è sempre difficile determinare i motivi reali perché un po' sono dipesi da noi ma ci sono anche i meriti dall'avversario. Sicuramente abbiamo fatto un errore sul secondo gol e mi sono arrabbiato perché ci tengo molto a lavorare sulle palle inattive. Comunque non possono essere 45 minuti che pregiudicano il buon lavoro che abbiamo svolto fino ad ora. I ragazzi vanno sostenuti sempre e bisogna lavorare con tranquillità e serenità perché domani c'è una partita e sabato un'altra e possiamo tornare alla vittoria".