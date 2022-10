Porta Elisa News



Maraia: "Amarezza per una sconfitta maturata nel finale e con un gol evitabile"

sabato, 29 ottobre 2022, 20:00

Mister Maraia analizza la sconfitta di Ancona, che rimane difficile da digerire per come è arrivata, e fa capire dove deve migliorare la sua squadra. Il tecnico è d'accordo sul fatto che si è vista una Lucchese completamente diversa fra i due tempi: "Primo tempo una buonissima Lucchese che ha dimostrato di poter fare una gara importante contro un avversario di spessore. Poi dal punto di vista della personalità e dell'esperienza vieni meno e l'avversario prende il sopravvento. Ma passata la sfuriata stavamo gestendo bene e solo un incertezza poteva creare la situazione che poi ha portato al loro definitivo vantaggio. Il pari in quel momento ci stava e andava portato in fondo evitando la pressione finale. Prendiamo il primo tempo che ha dimostrato che possiamo competere con le squadre forti".

"Questa sconfitta non deve minimamente scalfire le certezze? Sono d'accordo perché ripeto che il primo tempo siamo stati all'altezza e questo non va disperso. Adesso l'attenzione va posta sui secondi 45 minuti dove dobbiamo imparare a gestire meglio la pressione di squadre che ti possono mettere in difficoltà. C'è dispiacere ma questa sconfitta va accettata anche se rimane l'amarezza per una sconfitta arrivata nel finale e attraverso un gol evitabile".