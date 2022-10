Porta Elisa News



Maraia: "Cambierò 2-3 giocatori"

martedì, 18 ottobre 2022, 16:01

Mister Maraia attraverso l'ufficio stampa rossonero alla vigilia della trasferta di Pesaro analizza il momento e fa capire dove deve migliorare la sua squadra. Il tecnico è comunque soddisfatto del processo di crescita dei suoi ragazzi. "Sicuramente 2-3 cambiamenti ci saranno visto il fatto che è la terza gara in tre giorni e domenica torneremo di nuovo in campo. Ci siamo trovati in una situazione di partite molto ravvicinate a cui va aggiunta anche quella di Coppa Italia. In questi 2 giorni abbiamo analizzato la gara giocata contro la Recanatese e sicuramente potevamo avere un atteggiamento migliore. Nonostante tutto abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle, commettendo qualche errore di troppo negli ultimi passaggi e questo si ripercuote anche sull'atteggiamento purtroppo. Non sono comunque mancate le situazioni positive, ma anche queste vanno sviluppate meglio. E' stata una partita dove serviva qualcosa in più che non siamo riusciti a dare."

Che Vis Pesaro si aspetta?

"Affrontare la Vis Pesaro non sarà facile soprattutto dopo che arrivano una sconfitta pesante come quella di domenica. Cercheranno una reazione forte e per questo potrebbe essere una gara simile a quella contro la Recanatese. Per quanto ci riguarda dovremo mettere in campo i migliori propositi ed essere più cattivi. Ho visto una squadra che ha voglia di far bene e che lavora per cercare di migliorare."