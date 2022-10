Porta Elisa News



Maraia prova diverse soluzioni e valuta il turn over

venerdì, 21 ottobre 2022, 17:51

di diego checchi

La Lucchese ha iniziato a preparare, nel vero senso della parola, la sfida contro il Montevarchi. Infatti tutto il gruppo questa mattina si è riunito e mister Maraia ha fatto svolgere una seduta tecnico-tattica alla squadra. Per quanto riguarda la formazione, ci sono diversi dubbi, perchè il trainer ha provato diverse soluzioni. Nella formazione titolare ci potrebbero anche essere delle sorprese come Bachini, Maddaloni, Alagna e Bianchimano, tutti giocatori che nell'ultima partita non hanno giocato o non sono partiti titolari. Questa situazione viene proposta in un'ottica di turnover, visto che la Lucchese, come del resto tutte le squadre, hanno dovuto disputare 3 partite in una settimana.

La gara con il Montevarchi, chiude un tour de force non indifferente e vincere vorrebbe dire dare continuità ai risultati e mettersi ancora di più nelle prime posizioni della classifica. Quindi domenica al Porta Elisa l'augurio è che ci sia un grande pubblico a sostenere questi ragazzi, che stanno viaggiando a ritmi assai importanti. E' vero che sono passate troppe poche giornate dall'inizio del campionato, ma è anche vero che ormai la Lucchese ha dimostrato di essere una squadra competitiva in tutti i reparti, che se la può giocare contro chiunque, a patto che giochi con la stessa intensità dell'ultima partita. Aspettiamoci un avversario chiuso, pronto a ripartire quando gli verranno lasciati degli spazi quindi sarà la Lucchese a dover fare la partita e cercare di creare superiorità sugli esterni. Ritornando alla formazione, Di Quinzio rimane in forte dubbio e non è detto che ce la faccia ad andare in panchina, dovrebbe essere dei convocati invece Tumbarello, uscito un pò acciaccato dalla gara di Pesaro, sotto questo aspetto domani ne sapremo di più.