Maraia: "Bella partita, vittoria meritata"

domenica, 2 ottobre 2022, 16:28

Semprini e Bianchimano timbrano il cartellino, ma è un po' tutta la squadra a dare vita a una prova di maturità che permette di assicurare altri tre punti e scalare la classifica. Cucchietti poco impegnato, ma quando viene chiamato in causa, c'è: le pagelle di Gazzetta

domenica, 2 ottobre 2022, 14:06

Rossoneri a caccia dei primi punti in trasferta e per dare continuità di risultati: Maraia conferma la coppia Semprini-Bianchimano in avanti, Quirini parte nuovamente titolare. Semprini sblocca la gara in avvio con un pallonetto, poi raddoppia Bianchimano su rigore

sabato, 1 ottobre 2022, 18:06

I rossoneri, ancora a secco in trasferta, cercano punti a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle: Maraia non sembra intenzionato a rivoluzionare l'undici che ha battuto il Rimini, ballottaggio Tumabarello-D'Alena: la probabile formazione

sabato, 1 ottobre 2022, 15:08

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara con il San Donato Tavarnelle: "Non bisogna pensare che è una neo promossa o dove gioca, apparentemente sembra facile ma non lo sarà, ho vissuto tante partite così. La Lucchese dovrà giocare con grinta e cattiveria"