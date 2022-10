Porta Elisa News



Vietato fermarsi

sabato, 22 ottobre 2022, 16:06

di diego checchi

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di Pesaro che la Lucchese torna di nuovo in campo in una partita difficile e rognosa come quella interna di Montevarchi. Sicuramente mister Maraia, domani pomeriggio, vorrà vedere dalla squadra ancora passi in avanti dal punto di vista della prestazione e ovviamente i rossoneri dovranno andare alla ricerca di un risultato positivo. Per far questo, mister Maraia ha annunciato in conferenza stampa che rispetto alla gara di Pesaro ci saranno due o tre cambiamenti, anche in considerazione del fatto che la Lucchese, come per altro tutte le altre squadre, giocherà tre partite in una settimana e andranno calibrate le forze.

Da segnalare che domani andrà in panchina anche Di Quinzio, così come Tumbarello e Visconti, usciti acciaccati dalla gara di Pesaro. In difesa appare scontata la conferma di Tiritiello e Benassai con qualche cambiamento magari sugli esterni, dove Quirini potrebbe essere impiegato a sinistra e Merletti a destra. A centrocampo è probabile che al posto di Tumbarello giochi D'Alena, con Franco e Mastalli a completare il reparto. In attacco sarà riconfermato Rizzo Pinna, Bianchimano dovrebbe tornare titolare e Semprini e Ravasio si giocheranno la maglia, con il primo favorito.

L'augurio è che domani, al Porta Elisa, ci sia una buona cornice di pubblico perché adesso la Lucchese ha bisogno di avere la spinta sempre più forte dei suoi tifosi. Vincere domani vorrebbe dire aumentare ancora di più l'autostima del gruppo oltre che portare ad un bel balzo in avanti in classifica.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-3): 22 Cucchietti, 26 Merletti, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 14 Quirini, 21 D'Alena, 16 Franco, 24 Mastalli, 10 Semprini, 11 Bianchimano, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 12 Galletti, 2 Alagna, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 5 Bachini, 8 Tumbarello, 17 Bruzzaniti, 18 D'Ancona, 19 Visconti, 20 Catania, 28 Camaiani, 35 Di Quinzio, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.