Porta Elisa News



Rossoneri subito in campo, Di Quinzio pronto per rientrare

lunedì, 31 ottobre 2022, 18:59

La squadra ha ripreso ad allenarsi in vista della gara valida per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C contro l'Olbia che ci sarà questo mercoledì alle ore 16 allo stadio Porta Elisa. E' ovvio che mister Maraia farà un ampio turnover e la notizia più importante è che Davide Di Quinzio dovrebbe tornare in campo dall'inizio dopo aver recuperato completamente dall'infortunio ed essere stato in panchina nelle ultime due partite. Questo giocatore ha bisogno di ritrovare la condizione migliore e la Coppa Italia gli servirà soprattutto per questo. In porta ancora spazio al giovane Galletti che è stato autore di una grande partita a Fiorenzuola essendo stato protagonista alla lotteria dei rigori.

Al di là di questo comunque la Lucchese vorrà senza dubbio cercare di passare il turno. Per quanto riguarda l'allenamento la squadra è stata prima divisa in due tronconi per poi lavorare tutta assieme per una partita finale molto intensa e tirata. Appuntamento per tutti per domani mattina primo novembre quando ci sarà la seduta di rifinitura. Nell'ambiente rossonero c'è voglia di passare il turno. Ricordiamo che la vincente fra Lucchese ed Olbia affronterà la vincente fra Virtus Entella e Montevarchi.