Porta Elisa News : il punto



Sconfitta di Ancona, tutte le cose che non sono andate

domenica, 30 ottobre 2022, 13:04

di diego checchi

Il giorno dopo la sconfitta contro l'Ancona, il nostro giudizio sulla prestazione della Lucchese non cambia e soprattutto una battuta d'arresto non deve far cambiare idea all'ambiente rossonero sulla squadra, che è comunque forte e piena di buone individualità. Casomai siamo d'accordo con Maraia sul fatto che ci sia da analizzare meglio la prestazione della squadra nel secondo tempo, dove la Lucchese non è riuscita a mantenere il vantaggio e si è fatta addirittura rimontare di due gol. Per onestà intellettuale bisogna dire che la Lucchese ha giocato bene nel primo tempo, con grande personalità e tranquillità ma nel secondo tempo tutto è cambiato. Per analizzare la ripresa, però, bisogna fare alcuni distinguo.

Innanzitutto, l'Ancona ha messo in campo una cattiveria diversa cercando di spingere da subito sull'acceleratore e la Lucchese ha abbassato il baricentro ed ha subito il pareggio. Dopo il pari, poi, i ragazzi di Maraia hanno avuto un'occasione per riportarsi in vantaggio con Semprini e quella avrebbe potuto essere la svolta della partita, perché il gol avrebbe sicuramente spento le velleità dei Dodici. Purtroppo così non è stato e allora la squadra di Colavitto ha continuato a spingere, alzando gli esterni mettendo a dura prova i difensori rossoneri. Sull'azione del secondo gol ci sono state degli errori evitabili da parte della difesa rossonera. La partita, in sintesi, è stata una partita dai due volti, un bella Lucchese nella prima frazione e una un po' troppo passiva nella ripresa. Ed è proprio sull'atteggiamento avuto nel secondo tempo che il tecnico dovrà lavorare in settimana. Bisogna però capire, ai fini del risultato, quanti sono stati i meriti dell'Ancona e quanti i demeriti della Lucchese e da lì cominciare ad analizzare gli errori, senza mai però mettere in dubbio i valori della squadra rossonera. Mercoledì prossimo ci sarà la partita di Coppa Italia contro l'Olbia e sarebbe importante passare il turno sia per aumentare l'autostima dei ragazzi che per mettere minuti nelle gambe di quei giocatori che fino ad ora hanno trovato meno spazio.